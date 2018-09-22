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Ekonominin temel çıpası üretim ve ihracat

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:31
Ekonominin temel çıpası üretim ve ihracat

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin, “Finans sektörümüzle reel sektörümüzün birlikte büyüyeceği yeni süreçte ekonomimizin temel çıpası, üretim ve ihracat” değerlendirmesinde bulundu. Burkay, programın reel sektörle istişare edilerek hazırlandığını, bunun sonucunda da önceki yıllara göre çok daha gerçekçi ve ayağı yere basan bir programının ortaya çıktığını vurguladı. Programda eylem planları ile izleme ve hesap verme mekanizmasının getirildiğine işaret eden Burkay, “Programın üçer aylık dilimler halinde izlenecek olması da hedeflerin ölçülebilir ve sağlam temellere dayanmasına olanak sağlamaktadır” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:31
  1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
  2. Yeni Ekonomi Programı

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