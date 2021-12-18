Ekonomik savaşta devlet-millet el ele

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Başkan Erdoğan’ı devirmek için ölümcül saldırılar düzenleyen küresel eşkıyalara karşı ekonomik kurtuluş savaşı veren AK Parti iktidarı, kur operasyonları ve bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen milletin badirelerden etkilenmemesi için tarihi hamleler yapıyor. Asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammını %50’lik oranla gerçekleştiren iktidar, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bütün sağlık sistemini seferber ederek 7.6 milyar dolar harcadı. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemini iflas ettiren salgında koronavirüs ilaçlarını ve aşılarını ücretsiz olarak millete ulaştıran iktidar, hastane yatışlarında vatandaşından tek kuruş dahi almadı. 2 yıldır süren salgın sebebiyle vatandaşın mâli yükünü hafifletmek için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği olarak 60 milyar 38 milyon 892 bin TL ödendi.

Sosyal destekler kapsamında hanelere Ağustos 2020’den itibaren üç faz halinde 1000’er lira destek verildi. En düşük emekli aylığı 1500 liraya yükseltildi. Aylık geliri 5000 liradan az olanlara temel ihtiyaç desteği ve kredi imkanı tanındı.

Bütün dünyada %700’e varan akaryakıt ve doğalgaz maliyetlerini vatandaşına 4’te 3’ünü minimize eden iktidar, doğalgaz faturalarının yükselmemesi için 160 milyar TL’lik fedakarlık yaptı. Suni fiyat artışı yapan zincir marketlere yüksek cezalar uygulayan iktidar, halkın ihtiyaçlarını değil cebini düşünen stokçuların da tepesine çöküyor. Bütün zorluklara rağmen millete hizmet için milyar dolarlık yatırımları hız kesmeden devam ettirip tek tek hizmete açan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının ekonomik savaşta toplumun en büyük destekçisi olduğunu söyleyen uzmanlar,

Batırel: Doğru yoldayız

Uzman Ekonomist Necmettin Batırel, stokçunun, fırsatçının, rantçının, faiz lobisinin yanında değil milletinin yanında yer alan iktidarın doğru yolda ilerlediğini söyledi. Batırel, “Vatandaşın alım gücünün azalmaması için iktidarın verdiği destekler tarihidir. Asgari ücrete, yani en alt seviyedeki çalışana enflasyonun çok çok üzerinde %50 oranında zam yapılması büyük bir hamledir. Ekonomik zorluklara rağmen market ve AVM’lerin dolu olması, otomobil ve konut satışlarının artarak devam etmesi iktidarın vatandaşa verdiği destek ve güvenin sonucudur. Bu alım gücü daha da pekişecek, işveren de yeni dönemde daha da güçlenecektir” dedi.

İhracatta, üretimde, borsada, istihdamda rekorlar kırılan bu dönemde kur operasyonlarının aşılacağını ifade eden Batırel, rakamlar ışığında şu değerlendirmede bulundu: “2021 yılının tamamında 245 milyarlık bütçe açığı öngörülmesine rağmen 11 aylık bütçe açığı 46 milyar oldu. Ekim ayında 3.1 milyar cari fazla verdik. 1 yıllık cari açığımız 36.7 milyar dolardan 15 milyar dolara düştü. Hazine kasım ayında 30.2 milyar fazla verdi. Bu ekonomide Türkiye modelinin yansımasıdır. Artık ithalata değil üretime, ihracata dayalı büyüme prensibidir. Türkiye daha güzel günlere yürüyecektir. Yeter ki vatandaş mağdur edilmesin. Salgın sürecinde sağlık yönünden dimdik ayakta kalan Türkiye, bu ekonomik kurtuluş savaşında da iktisadi açıdan ayakta duracaktır.”

Batırel, “Rakamlar bu kadar düzgünken kurun yükselmesi asla normal değil. Bu geçiş döneminde kurun yükselişini önlemek için döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanması yasaklanmalı. Bankalar da ithalatçı belgesi olmayana döviz satmamalı” tavsiyelerinde bulundu.

Özdemir: İktidar milletin millet iktidarın yanında

Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yüksel Özdemir, “Salgın sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılarda iktidar hiçbir alanda milletin mağdur olmasına izin vermedi. AK Parti iktidarının, vatandaşın refahı için bütün imkanları seferber ettiği günümüzde kur operasyonlarına da insanımızın ezdirilmemesi için yapılan asgari ücretteki tarihi artışı takdirle karşılıyoruz. Son 50 yılın en yüksek artışı milletimizin gönlüne su serpmiştir. Çalışma ve Maliye Bakanımız Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yürüttüğü çalışmalar da takdire şayandır” diye konuştu.

Prof. Özdemir, halkın ekonomik sıkıntının çözümünün yalnızca AK Parti kadrolarında olduğunun farkında olduğunu belirterek, “Milletimiz ‘CHP veya İyi Parti gelirse ekonomi düzelir’ demiyor. Ferasetli halkımız gerçekleri görmektedir. Cumhurbaşkanımızın ‘Gölgelerin üstümüze geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk’ sözünün bir kez daha gerçekleşeceğini, bu zor zamanlarda üzerimize gelen gölgelere rağmen güneşin doğuşuna hep birlikte şahit olacağımızı düşünüyorum. İktidar vatandaşının, vatandaş da iktidarının yani Başkan Erdoğan’ın yanındadır” ifadelerini kullandı.