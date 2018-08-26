Ekonomik saldırılara ‘dijital para’ kalkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda, dijital devlet prensiplerine ilişkin bir konuşma yaptı. Küresel ekonominin, ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamda daha hızlı değişimlere maruz kaldığına işaret eden Varank, bir tarafta da ticaret savaşlarının bütün küresel gündemi şekillendirdiğini ancak ticaret savaşının bir kazananı olmayacağını dile getirdi.

PLÂNLI VE KARARLI ADIMLAR

Varank, iki hafta önce Türkiye’nin istemsiz bir şekilde söz konusu savaşın bir parçası olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “En önemlisi bu savaş finansal bir savaşa dönüştü. Sonuç olarak para birimimizde bazı oynaklıklar gördük. Bu hareketlenmenin hiçbir mantıklı makroekonomik dayanağı yoktu. Reel sektör ve bankacılık sektörü göstergelerimiz güçlü. Planlı ve kararlı adımlarımız sayesinde bu saldırıyla baş edebildik. Mesele şu ki bu Türkiye’nin başına geldi ancak risk bütün ülkeler için mevcut, diğer ülkeler de benzer durumlarla karşı karşıya kalabilir.”

DÜNYA BÜYÜK DEĞİŞİMİN BAŞINDA

Öte yandan; yeni bir teknolojik döneme tanıklık edildiğine dikkati çeken Varank, dünyanın eşi benzeri görülmemiş büyük değişimlerin hâlâ başında olduğunu ifade etti.

Varank, dijital ekonominin büyük bir güce sahip olduğunu belirterek, “Dijital ekonomi, yeni sanayi ve finans devriminin ateşleyicisi haline geliyor. Dijital ekonominin araçlarıyla, her türlü siyasi müdahalelerden uzak ve bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece, bazı para birimlerinin de küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor ve üzerinde çalışmaya değer önemli bir konu olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

DİJİTAL DEVLET VURGUSU

Dijital devlet kavramının dijital ekonominin gelişiminde çok önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti: “Yenilikçi, bütüncül ve veri odaklı kamu sektörünü teşvik eden ülkeler dijital çağın yıldızları olacaktır. Dijital devlet ekosisteminin güçlendirilmesi, hem politika yapma kararlarımızı kolaylaştırmakta hem de verimliliğimizi geliştirmekte. İşte bu nedenle, G20 bünyesinde açıkladığımız ilkelerin mantığını çok yerinde buluyorum. Bu çerçeve, devletlerini dijital olarak dönüştürmeyi hedefleyen ülkeler için sağlam ve güvenilir bir ölçüt sunuyor.”

Varank, bu alanda Türkiye’nin deneyimlerine de değinerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle ülkede yaşanan yenilikleri anlattı.

TÜRKİYE’DEN DİJİTAL EKONOMİ HAMLESİ

Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştiren Varank, Türkiye’de dijital ekonomi ve bunun ölçülmesi konusunun yeterince bilinmediğini belirterek, “Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmalıyız. Yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusunu sahipleniyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız” dedi.

Varank, Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda aile fotoğrafı çekimine katıldı.

BAKAN VARANK'IN THY GURURU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüşmeleri esnasında birçok heyet başkanı ve katılımcıların Türk Hava Yolları'nın (THY) hizmetlerinden memnuniyetle bahsettiğini ifade ederek, “THY’nin en çok noktaya uçma politikasının ne kadar etkili ve faydalı olduğunu bu seyahatte gördük. Katılımcılar, Arjantin ve diğer ülkelere seyahatlerinde mutlaka THY’yi kullandıklarını ve hizmetlerinin memnun kaldıklarını dile getirdiler. Ülkem adına çok mutlu oldum” dedi.