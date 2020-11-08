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Aktüel Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)
Aktüel

Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)

Sokak röportajında, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve ülkenin battığını söyleyen üniversiteli genç kızın birbirinden ilginç açıklamaları izleyenleri, 'Allah herkese böyle ekonomik kriz versin' yorumlarını yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 01:05:00 -

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu söyleyen genç kızın, verdiği röportajın devamında söyledikleri izleyenleri güldürdü.

Türkiye'de ekonomik kriz var dedi ama... 

Bir sokak röportajında kendisine yöneltilen soru üzerine Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve çoğu Türk insanının cahil olduğunu savunan genç kızın açıklamaları yok artık dedirtti. Ekonomik krizin olduğunu söyleyen ancak elinde son model telefon olan kız, telefonu ilk çıktığında aldığını söylüyor.

550 lira olan devlet kredisini almak zorunda olduğunu söyleyen genç kız, eskiden devlet kredisinin 75 lira olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Gençlerin farklı şeylere yönelmesini de ekonomik krize bağlayarak ‘Ben çalışırsam benim sosyal hayatım nerede kaldı?’ diyor.

‘Allah herkese böyle ekonomik kriz versin’ 

Kursa gittiğini, buz pateni yaptığını, fitnessa gittiğini söyleyerek aktivitelerini ardı ardına sıralayan genç kızın bu söyledikleri ‘Allah herkese böyle ekonomik kriz versin’ dedirtti.

 

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