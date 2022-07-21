Ekonomik kriz çığırtkanı Mahfi Eğilmez'e mason uzantısı Rotary'den 'Üstün Hizmet' ödülü!
Çizdiği felaket senaryoları ile "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak vatandaşların TL'ye güvenini sarsma çabası taşıyan Dr. Mahfi Eğilmez, masonların görünen yüzü Rotary Kulübü tarafından ödüllendirildi.
Yeniakit.com.tr
Muhalif medyanın geniş yer ayırdığı Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, masonların görünen yüzü ve uzantısı olarak bilinen Rotary Kulübü tarafından "Meslekte Üstün Hizmet" ödülüne layık görüldü.
Çizdiği felaket senaryoları ile yaptığı "ekonomik kriz" çığırtkanlığı sebebi ile muhalif medyanın gözde isimlerinden birisi haline gelen Mahfi Eğilmez'in, Rotary Kulübü'nden "Meslekte Üstün Hizmet" ödülü aldığı öğrenildi.
Mason uzantısı Rotary Kulübü'nün resmi internet sitesinde, Eğilmez'in ödül alırken çektirdiği fotoğraf karesi, "Dr. Mahfi Eğilmez’e verdiğimiz Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü haberi Kobi Yaşam’da yayınlandı." ifadeleri ile paylaşıldı.
Eğilmez, AK Parti iktidarının ekonomi kararlarını hedef aldığı açıklamalarında, vatandaşların TL'ye güvenini sarsma misyonu üstleniyor.