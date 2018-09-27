THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ekonomik güven endeksi düştü

Ekonomik güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 15,4 azalarak 83,9'dan 71'e indi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:47
Ekonomik güven endeksi düştü

Ekonomik güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 15,4 azalarak 83,9'dan 71'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay temmuza göre yüzde 15,4 azalarak 83,9'dan 71 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki azalmadan kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 59,3'e, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 90,4'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,4'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 88,5'e ve inşaat sektörü güven endeksi 57,3'e geriledi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:47
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu?
    1. Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek..
    2. Özgürlük katilin değil mazlumun hakkıdır
    3. Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor!..
    4. Çin'de 9 öğrenciyi öldüren saldırgan,..
    5. Ermenistan 16 yaşındaki Umut Ali..
    6. FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 10 yıl..
    7. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor..
    8. Putin'i zora sokacak görüntüler!..
    9. Bahçeli, o ismi yeniden aday gösterdi
    10. Erdoğan araya girmişti... Umut Ali..
    11. Malatya'da lise öğrencisi Gamze'den 3..
    12. Saadettin Aslan Karaisalı belediye..
    13. Trabzonspor'dan tarihi "Türk Lirası"..
    14. Uber'e 148 milyon dolarlık ceza kesildi!
    15. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    16. Karadeniz’de palamut bereketi!
    17. Yaptıkları zulüm yanlarına kâr kaldı
    18. Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması!
    19. Sıcak çatışma! O terörist yaralı..
    20. Fenerbahçe, Ayew’in bonservisini..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir