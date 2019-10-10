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Ekonomide toparlanma başladı! Yaralar sarıldı

2018 yaz ayından bu yana finansal saldırılara maruz kalan Türkiye ekonomisi dengelenmeye başladı. Bu tablo finans sektörünün moralini arttırdı. Sektör temsilcilerinden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2019’un toparlanma ve yaraları sarma yılı olduğunu belirtti.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
Ekonomide toparlanma başladı! Yaralar sarıldı

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, ‘CEO Club Bankacılar Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülke ekonomisinin 2018’de ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydeden Utku, “Bu durum bir trafik kazasına benzetilebilir. İnsanlar ilk kaza anında acıyı hissetmediler, sadece şoku yaşadılar. Ama 2019 bu şokun acılarının yaşandığı bir yıl oldu. Koordinasyon açısından kamu otoritesi ile bankacılık sektörünün çözüm üretme gayretlerini en çok bu sene yaşadık” ifadelerini kullandı.

2019 ekonomide toparlanma ve yaraları sarma yılıydı” diyen Utku, “Bu süreç Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi” şeklinde konuştu. Utku, 2019’un ilk 6 ayının seçim belirsizliğiyle geçtiğini aktararak, “Ekonomi güvene bağlıdır. Siz güven duyarsanız yatırım ve harcama yaparsınız. Hazirana kadar bu anlamda sıkıntılar gördük. Temmuzdan itibaren ise güvenin yeniden gerçekleşmeye başladığını gördük. Bankacılık sektörü de yaraların sarılmasına önemli katkı sundu” değerlendirmesini yaptı.

2019’da IT dahil bazı bütçelerde kısıntı yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Utku, şunları söyledi: “Dijitalleşme sadece teknoloji yatırımı değil. Teknoloji, sosyal, kültürel ve siyasi değişiklikleri de tetikliyor. Bunun bankaların yönetim tarzlarını, kendi çalışanlarıyla müşterileri ilişkilerini etkilememesi mümkün değil. 2019 bizim bu alanlarda yoğunlaştığımız bir yıl oldu. Hem çalışma ortamı hem de çalışma saatleri açısından yeni modeller deniyoruz. Robotik süreç otomasyonlarını Türkiye’de ilk uygulayan bankalardan bir tanesiyiz.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
  1. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
  2. CEO Club Bankacılar Zirvesi

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