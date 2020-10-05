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Ekonomi Ekonomide normalleşme adımları borsayı yukarı taşıdı
Ekonomi

Ekonomide normalleşme adımları borsayı yukarı taşıdı

BİST 100 Endeksi, ekonomide atılan normalleşme adımları sonucunda geçen ayı yüzde 6.2 yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:04:00 -
Ekonomide normalleşme adımları borsayı yukarı taşıdı

Borsa İstanbul 100 Endeksi (BİST 100), ekonomide atılan normalleşme adımlarının hız kazandığı eylül ayında yatırımcısını sevindirdi. Temmuz ve ağustosta satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, geçen ayı ise yüzde 6.2 yükselişle bin 145 puandan tamamladı. BİST 100, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve Covid-19 aşısına yönelik olumlu haber akışının etkisiyle yükseliş eğilimini korudu.

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