Ekonomide iyileşme başladı normalleşme güçlenecek

ABD’nin ekonomik taarruzlarına karşı gereken önlemlerin alındığını dile getiren Kalın “Türkiye ekonomik savaştan yana değildir ama saldırılara da tepkisiz kalamaz” diye konuştu.

Washington yönetiminin gayri meşru tedbir ve tepkilerinin ardından ülkemiz ekonomisinde dalgalanmalar görüldüğünü anlatan Kalın, “Dalgalanmaların ekonominin bünyesiyle, yapısıyla ilgisi bulunmamaktadır. Bu bir ekonomik savaştır, algı operasyonudur” şeklinde konuştu.

Kalın, ABD’nin ekonomik saldırılarına Avrupa’dan Rusya’ya, İran’a kadar pek çok ülkeden tepkilerin gelmeye devam ettiğini hatırlattı. Pek çok yatırımcının ve sivil toplum örgütünün saldırılardan dünya ekonomisine de zarar göreceği uyarısını yaptığını vurguladı.

TÜRKİYE NE İLK NE DE SON

Washington yönetiminin Kanada, Meksika, Çin, İran, Kore, Rusya, Küba, Almanya gibi ülkeler ya da NATO gibi kurumlarla birtakım gerilimler içerisine girdiğini anlatan Kalın, “Türkiye ne ilk ne de son ülke... Bu gerilimlerin ülkelerin ekonomileri gibi dünyanın ekonomik dengelerine ve ABD menfaatlerine de zarar verdiği açık bir şekilde ortadadır” yorumunu yaptı. Kalın, siyasi istikrar ve güven ortamının teminat altına alınmasına, güçlü temellerin korunmasına önem vereceklerini sözlerine ekledi.

OKTAY: DÜNYAYI CESARETLENDİRDİK

Ek mali yükümlülükler ile ilgili ilk yorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Oktay, Twitter’dan yaptığı açıklamada “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Bu arada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “Bize uygulanan yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık verdik. ABD’nin haksız uygulamaları karşısında firmalarımızın haklarını korumaktan imtina etmeyeceğiz ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GERİLEME HIZLANDI, SULAR DURULUYOR

Hafta başında 7 lira seviyesini aşan dolar/TL kuru, dün 5.9223 seviyesine kadar gerilerken Türkiye piyasalarının kapanış saatinde günü 6.080 seviyesinden kapattı. Üç gün önce 8 lirayı aşan euro/TL ise dün 6.7160’a kadar geriledikten sonra gün sonunda Euro ise 6.8700 seviyesinden fiyatlandı. Bu gelişmelerde TCMB’nin TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK’nın swap hamlesi etkili oldu. STK’ların ve uluslararası arenanın hükümete olan desteği de TL’nin değerinin artmasında rol oynadı.