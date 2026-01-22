  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kendini aklamaya çalışırken sobelendi! Ekrem’den 28 Şubat darbesi itirafı Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var! Kamer Genç’i bu kez "kuru kuru" andılar! Özgür Özel’den rakısız mesaj Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki Gazze Barış Kurulu'nda imzalar atıldı Bu görüntüler çok konuşulacak: Trump’ı kutup ayısına bindirdiler ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer Görüntüler ortaya çıktı: Mihriban'ı öldürüp, cesedini ormana böyle götürmüş! MSB'den Türk Bayrağı açıklaması: Failleri tespit ettik, gerekeni yapacağız! Yunan’dan Türklere baskı: Asimilasyon zorbalığı
Ekonomi Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Ekonomi

Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artarak 79 milyar 347 milyon dolardan 84 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Ocak haftasında 4 milyar 294 milyon dolar artarak 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?
ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?

Ekonomi

ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?

Yolsuzlukla yargılanıyordu! Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında yakalama kararı
Yolsuzlukla yargılanıyordu! Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında yakalama kararı

Dünya

Yolsuzlukla yargılanıyordu! Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında yakalama kararı

Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?
Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?

Ekonomi

Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23