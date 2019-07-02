0553 313 94 23

Ekonomide 3 iyi haber birden! İşte dolar, euro, altında son durum

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmenin olumlu geçmesi piyasalara yansıdı. Haftanın ilk gününde dolar 5,63’e, avro 6.39’a kadar gerilerken altında sert bir düşüş yaşandı.

02 Temmuz 2019 Salı 07:49
Ekonomide 3 iyi haber birden! İşte dolar, euro, altında son durum

G-20’de Trump ve Erdoğan görüşmesinin olumlu havası ve ABD-Çin ticaretindeki gelişmelerle haftanın ilk gününde dolar 5,63’e, avro 6.39’a kadar geriledi. Döviz düşerken borsada ise hisseler hızla yükseldi. İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0,98 düşüş gösterdi. Bu veri, enflasyon rakamlarının da düşük geleceği sinyalini verdi.

Uzun bir süre dövizde kalmayı tercih eden yabancı yatırımcılar Türkiye’de yeniden TL varlıklara ilgi duymaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinde S-400’lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye’nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiledi. Osaka dönüşü S-400’lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yaptırım beklemediğini yineledi. İyimserliğin artmasıyla beklemede olan yabancı yatırımcı elindeki dövizleri satıp hisse senedi ve tahvil aldı

Dolar sert düştü

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi. Cuma günü 5.7980’den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz gününe yüzde 1’in üzerinde bir düşüşle başladı ve 5.70 seviyesinin altına indi gün içinde ise 5,62’ye kadar geriledi. Avroda da benzer seyir gözlendi. Cuma günü 6.63 ile kapanan avro dün gün içinde 6,39 seviyelerine geriledi. Yılın ikinci yarısının ilk haftasında iç piyasanın beklediği en önemli veri büyüme için öncü göstergelerden olan sanayi PMI verisi ve çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon. Mayıs ayında yüzde 18.71 gelen TÜFE’nin baz etkisiyle yüzde 15’lere gerilemesi bekleniyor. Dışarıda da küresel PMI verileri izlenirken ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor

Borsa İstanbul 100 bine koşuyor

Doların sert düşüşü ile birlikte borsada da G-20 görüşmeleri etkisini gösterdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,26 artışla 98 bin 662 puandan başladı. Alımlar gün boyu devam etti. Endeks gün içinde en yüksek 99 bin 971 puanı gördü. Alımlarda banka hisseleri öne çıktı. Gün sonunda BİST 100 yüzde 3,37 değer artışıyla 99 bin 736 puandan tamamladı. Borsada toplam işlem hacmi de 8 milyar 714 milyon lira oldu. Tahvil bono piyasasında da olumlu havanın etkileri gözlendi. 10 yıllık tahvil yüzde 16.35, 2 yıllık tahvil de yüzde 19.28 düzeyinde işlem gördü.

Piyasalarda iyimser hava devam edecek

Analistler piyasalardaki olumlu havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor. Zaman zaman ufak çaplı kar realizasyonlarının yaşanmasının olumlu havayı bozmayacağı da belirtiliyor. Görüşlerine başvurduğumuz bankacılar, Türkiye’nin risk priminin de azaldığını bunun da TL varlıklara ilginin devam edeceğinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getiriyor. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’lerin 500’lerden 395’lere gerilediğini ve düşüşün süreceğini belirten Analistler konuşmasını şöyle sürdürdü: “CDS’lerle birlikte dolar kurunda da önce 5.50, sonra 5.20 TL seviyelerini görebiliriz. Borsada ise önce 100 bin sonra 104 bin hedefi şaşırtıcı olmaz”

Altın fiyatları da sert düştü

Yabancı yatırımcıların risk iştahını artırması altın fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Dün borsa cephesinde sevindirici gelişmeler yaşanırken altın fiyatlarında ise , 1 yılın en sert düşüşü gözlendi. Gelişmelerin etkisiyle ons altın yüzde 1,8 düşüşle 1.384 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem gördü. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:49
  1. İstanbul
  2. altın
  3. dolar
  4. euro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölgede tan yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    1. Bölgede tan yükseldi! Türkiye harekete..
    2. Meteoroloji'den korkutan tahminler!..
    3. Ekonomide 3 iyi haber birden! İşte..
    4. Erkan Tan bir süreliğine veda ediyor!
    5. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    6. ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden..
    7. Galatasaray taraftarı Ozan'ı yalnız..
    8. Yasadışı bahis çetesi operasyonu:28..
    9. ABD'den çok sert tepki: Limiti aştınız
    10. Bölgedeki yeni piyon oldu! İşte..
    11. ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim..
    12. Adana merkezli yasa dışı bahis..
    13. 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması
    14. Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı..
    15. ABD'den Kabil'deki saldırıya ve..
    16. Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na..
    17. Trump, Afganistan'dan ayrılma..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan..
    19. Avustralya'da köpek balığı saldırısı
    20. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    21. Myanmar, Arakanlı mülteci kamplarına..
    22. Aydın'da ev yangını: 1 yaralı
    23. Asansör boşluğuna düşen genç ağır..
    24. Sancaktepe'de fabrika yangını
    25. Sancaktepe’de fabrika alev alev yandı
    26. Husilerden Hudeyde'deki liman..
    27. Manisa'da orman yangını
    28. GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını
    29. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay..
    30. Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar