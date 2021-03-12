Ekonomi reform paketinde neler var? Ekonomi reform paketi içeriği ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Kamuda taşıt alınmasına ve kiralanmasına sınırlama getireceklerini belirten Erdoğan, "Mali disiplin en temel önceliğimizdir. Risklere karşı Kamu Maliyesi Yapısı oluşturacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz. Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik. Bu süreci en başından bu yana takip ettik, nihai sonucunu vardık. Türkiye'nin bu üç kelimenin altını özellikle çiziyorum. Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi arttıracağız."

Ekonomi reform paketi maddeleri

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak.

Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırıyoruz.

Kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getiriyoruz.

Esnafa vergi muafiyeti geliyor. Reform paketimizde dar gelirli 850 bin dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız."

