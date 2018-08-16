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Ekonomi için kritik veriler açıklandı

Sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
Ekonomi için kritik veriler açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
  1. Sanayi üretimi

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