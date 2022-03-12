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Kadın - Aile Fırında bayat ekmek pizzası tarifi nasıl yapılır? Yumuşacık ekmek pizza
Kadın - Aile

Fırında bayat ekmek pizzası tarifi nasıl yapılır? Yumuşacık ekmek pizza

Fırından aldığımız ilk anda bile yumuşacık olan ekmek tarifi nasıl yapılır? Fırında yumuşacık ekmek pizza (kahvaltılık) tarifi için malzemeler...

Yeniakit Publisher
2022-03-12 19:40:00 - 2022-03-12 19:48:49
Fırında bayat ekmek pizzası tarifi nasıl yapılır? Yumuşacık ekmek pizza

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yöntemlerinden biride fırında ekmek tarifidir. Bu tarifle kolayca fırında bayat ekmek pizzası yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Fırında yumuşacık ekmek pizza (kahvaltılık) tarifi

Malzemeler

  • 12 adet bayat ekmek dilimi ( taze ekmekle de olur)

Sosu için;

2 yumurta

  • 1 küçük çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

  • Yarım kangal sucuk
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber

Fırında yumuşacık ekmek pizza (kahvaltılık) tarifi nasıl yapılır?

Bayat ekmekleri ince ince dilimleyelim. Sos malzemelerini bir güzel çırpalım. Ayrı bir kabın içerisine sucuğu küp küp doğrayalım. Biberleri de küp küp doğrayalım. Kaşar peyniri rendeleyelim ve hepsini karıştıralım. Bu aşamada fırını 200° ayarlayalım ve ısınmaya bırakalım. Ekmeği sosa batıralım ve sosun her yerine sürüldüğüne emin olalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım. Sucuklu karışımdan üzerine ekleyelim ve önceden ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip, kızarana kadar pişirelim. Sıcak sıcak servis edilir. Afiyet olsun.

 

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