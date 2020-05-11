Ekmek götürdüğü yaşlılarla göbek atıp şarkı söylüyor

Bursa’da bir fırıncı evlerine ekmek götürdüğü yaşlılara moral vermek içen şarkı söyleyip onlarla göbek atıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Galip Yolcu, ilçenin köylerine her gün ekmek götürüyor. 65 yaş üstü olduğu için evden çıkamayan yaşlıların ekmeklerini ise evlerine kadar götürüyor. Evlerine ekmek götürdüğü yaşlıların canının sıkıldığını gören fırıncı moral vermek için eline aldığı mikrofonla yaşlıların istediği şarkıları canlı performansla söylüyor. Bununla da yetinmeyen fırıncı isteyen yaşlılarla çiftetelli oynayarak yaşlıların moralini en üst seviyede tutuyor. Köylerde yaşayan yaşlılar ise moral bulmak için fırıncıyı dört gözle bekliyor.

Sünlük köyündeki yaşlılar ise emekçiyi dört gözle bekliyor. Fırıncıyla göbek atan ve istek parça isteyen yaşlıların morali yerine geliyor.