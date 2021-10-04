Ekmeğinizi evde yapmaya ne dersiniz?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de pandemi döneminden geçiyor. Bu nedenle sağlık açısından tükettiğimiz her şeyin besinli, temiz ve doğal olmasını istiyoruz. En çok sevdiğimiz ve tükettiğimiz besinlerden biri de kuşkusuz ekmek. Sağlığınıza katkıda bulunmak istiyorsanız evde ekmek yapmanın püf noktalarını, evde ekmek nasıl yapılır sorusunun cevabını yazımızda bulacaksınız.

Ekmeklerde en önemli maya malzemesidir diyebiliriz. Üç çeşit olan maya yaş, instant maya ve kuru mayadır. Ekmeği ilk defa yapıyorsanız kuru ve yaş mayadan ekmek yapmanızı öneririz. Ekmek yaparken maya kullanırken; 100 gram yaş maya = 40 gram kuru maya. 1 küçük paket yaş maya 42 gram olduğuna göre; 42 gram yaş maya = 17 gram kuru maya formülüne uygun şekilde kullanabilirsiniz. Mayaları kullanmadan önce sıvı ile aktive etmeyi de ihmal etmeyin.



Bir diğer önemli malzeme olan unu tercih ederken dikkatli olmalısınız. Beyaz unla başlayabilirsiniz. Beyaz unun yanında birçok un çeşidi kullanabilirsiniz ama ilk defa ekmek yapacak olanlar için diğer un çeşitlerinden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Ekmekleri yoğururken azar azar koyarak yoğurun. Çok un ilave etmeyin aksi halde sertleşmeye neden olabilir. Yoğurduğunuz hamurların mayalanması için oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin. Ayrıca tepsiye koyduktan sonrada yarım saat kadar bekletmenizi de öneririz.



Ekmekleri yoğurduktan sonra küçük miktarlarda pişirin çünkü çok büyük boyutlardaki ekmek sizi pişme konusunda sizi şaşırtabilir. Ayrıca küçük miktarlardaki malzemeleri yoğurmak daha kolaydır. Oda sıcaklığı kış aylarında farklılık gösterdiği için süresini mayalanma olduğunda şişmesinden anlayabilirsiniz. Ağzı kapalı şekilde mayalandırma yapmanız çok önemli.



Kolay ve pratik bir hamur tarifi



Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1,5 yemek kaşığı kuru maya

1/3 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı un

Yapılışı

Ilık süt, maya, şeker ve su bir kabın içinde güzelce karıştırın. İçerisinde unu azar azar ilave edin ve yoğurmaya başlayın. Güzelce yoğurduğunuz bu karışımın üzerini bir bez veya streçle kapatın. 1 saat mayalandırdığınız hamuru hafif un serperek tekrar yoğurun. Şekil vererek tepsiye yerleştirin ve tepsi içerisinde 30 dk daha bekletin. Ekmekleri fırına göndermeden önce üzerini hafifçe su ile ıslatın 180 derece ısıttığınız fırında 30-25 dakika pişirin. Yumuşak ve lezzeti ekmeğiniz hazır afiyet olsun.