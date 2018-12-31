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Ekmeğin içindeki vidayı yutan vatandaş, yuttuğu vidadan böyle kurtuldu

Aksaray'da yediği öğle yemeği sırasında ekmeğin içinden çıkan vidayı yutan vatandaş, yuttuğu vidayı doğal yöntemlerle çıkardı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
Ekmeğin içindeki vidayı yutan vatandaş, yuttuğu vidadan böyle kurtuldu

Aksaray'da yaşayan Hüseyin Şanlıtürk'ün yemek sırasında yediği ekmeğin içindeyken yuttuğu vida, 3 gün sonra midesinden doğal yöntemle çıktı. Şanlıtürk vidadan kurtulduğunu belirterek, ''Bugün doğal yöntemle çıkmasa ameliyat olacaktım'' dedi.

Market deposu çalışanı Hüseyin Şanlıtürk, 28 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde, çorba ve köftenin menüde yer aldığı yemeği yedi. Yemekle birlikte ekmek de yiyen Şanlıtürk, boğazında yutkunma sırasında yırtılma olduğunu hissetti. Ekmeğin sert kısmını yuttuğunu düşünen Şanlıtürk, yemeğine devam etti. Şanlıtürk, bir süre sonra ekmeğin içinden vida çıktığını görünce kendisinin de bu cismi yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Durumu iş yeri yetkililerine bildiren Şanlıtürk, akşam evine gittiğinde boğazında yanma hissetti. Rahatsızlığı geçmeyince Aksaray Devlet Hastanesi'ne giden Hüseyin Şanlıtürk'ün midesinde, vida benzeri yabancı cisim olduğu belirlendi. Şanlıtürk'e, midesindeki vidanın, patates püresi ve sıvı yiyecekler tüketmesiyle çıkacağı söylendi.

Hüseyin Şanlıtürk, doktorların yönlendirmesiyle 3 gün boyunca sıvı tüketti. Bugün sabah saatlerinde tekrar hastaneye giden Şanlıtürk'e, yapılan son kontrollerde doğal yöntemle çıkmaması halinde, vidanın ameliyalta alınacağı söylendi. Bir süre sonra Şanlıtürk'ün midesindeki vida, doğal yöntemle çıktı.

'Ameliyat olmaktan kurtuldum'

Midesinde 3 gündür vidayla yaşadığını söyleyen Hüseyin Şanlıtürk, ''3 gündür vidayla yaşıyorum ve doğal yöntemle çıkması için sürekli sıvı tükettim. Bugün tekrar muayene için hastaneye geldim. Tekrar sıvı tükettim. Doğal yöntemle çıktı. Yapılan tetkiklerle de vidanın çıktığı tespit edildi. Böylelikle ameliyat olmaktan kurtuldum; çünkü ameliyat olmaktan korkuyordum. Bu sıkıntıyı Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kolay bir şey değil. Ben bu olaydan dolayı yemek ve ekmek fabrikasından şikayetçiyim. Bana bu sıkıntıyı yaşattılar. Bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
  1. Aksaray
  2. Hüseyin Şanlıtürk
  3. Vida yutan adam
  4. ekmekten vida çıktı
  5. Ekmeğin içindeki vidayı yutan vatandaş
  6. yuttuğu vidadan böyle kurtuldu

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