Ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı Manisa'da ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü' ihbarıyla ilgili Selendi Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Kaymakamlık yalanladı Selendi Kaymakamlığı, uçak düştüğü yönündeki ihbarın asılsız olduğunu duyurdu. Manisa Valisi Ahmet Deniz'den açıklama Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de uçak düştü iddialarıyla ilgili konuştu. Deniz, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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