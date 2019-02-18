Ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı
Manisa'da ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü' ihbarıyla ilgili Selendi Kaymakamlığı açıklama yaptı.18 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.
Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.
Kaymakamlık yalanladı
Selendi Kaymakamlığı, uçak düştüğü yönündeki ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz'den açıklama
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de uçak düştü iddialarıyla ilgili konuştu. Deniz, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz." dedi.
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