  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler Tekirdağ bu vatanın toprağı değil mi? ‘Dedetaş’ı sürgün ettiler’ yaygarası Sinem Dedetaş hakkında yeni karar! Bakanlık az önce duyurdu Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür etti Bakan Kurum sordu Maraşlılar cevapladı: Saniyeler içinde memnuniyet anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı Gürsel Tekin adını koydu CHP’deki kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası
Yerel Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!
Yerel

Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ekipler seferber oldu! Buca’daki orman yangınından sevindiren haber geldi!

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere; 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan dev müdahale!
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan dev müdahale!

Yerel

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan dev müdahale!

Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!
Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!

Gündem

Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı tek tek açıkladı!

Balıkesir orman yangını
Balıkesir orman yangını

Yerel

Balıkesir orman yangını

Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı
Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı

Yerel

Tokat’ta apartman yangını: Mahsur kalanlar merdivenli araçla kurtarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23