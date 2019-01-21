Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Köpekler bu halde bulundu Burdur'da köpek dövüştürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri, araştırma sonrası 3 köpeği yaralı halde buldu.

Burdur’un merkez ilçesine bağlı Askeriye köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, bölgede yapılan araştırmalarda 3 köpeği yaralı halde buldu. Köpek sahipleri tespit edilerek, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı. Bölgede yaralı olarak bulunan köpekler, Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

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