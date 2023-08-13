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Gündem Ekipler ihbar üzerine girdikleri evde karşılaştıkları manzarayla şoke oldu!
Gündem

Ekipler ihbar üzerine girdikleri evde karşılaştıkları manzarayla şoke oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 19:53:00 - 2023-08-13 20:22:03

Gaziosmanpaşa'da 4 kişilik ailenin yaşadığı evden, ihbar üzerine düzenlenen baskında 3 kamyon çöp çıkartıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kötü kokular üzerine baskın düzenlenen  evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle 556. Sokaktaki 4 katlı bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynırlardan topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinleri ve vatandaşların şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Akli dengeleri bozuk iddiası!

İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falanda gelmez” dedi.

Otele yerleştirildiler!

Bir başka mahalle sakini de, “Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar” şeklinde konuştu.

Öte yandan çöp evde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadıkları öğrenilen aileyi ekipler tarafından otele yerleştirdi.
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