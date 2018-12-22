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Ekipler aracın dorsesinde buldu! Değeri 482 bin Türk Lirası

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde yaptıkları aramada piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:16
Ekipler aracın dorsesinde buldu! Değeri 482 bin Türk Lirası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde arama yaptı. Aramada, aracın dorse kısmında çeşitli markalara ait toplam 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten araçtaki sigaralara el konulurken, alayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:16
  1. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
  2. gümrük kaçağı sigara
  3. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)
  4. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

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