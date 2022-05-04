Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekin Uzunlar, 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etti. Babası Arnavut göçmeni olan Ekin Uzunlar’ın annesi ise Çaykaralı'dır. İşte Ekin Uzunlar'ın hayatı:

Ekin Uzunlar kimdir?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Ekin Uzunlar şarkıları

Hüznün Gemileri

Geliyorum Yar

Son Bir Kez

Göze Geldik

Zindan

Duy Sesimi

Hediye

Alışamadı Gönlüm

Adı Sensin Bilsinler

En Büyük Günahımsın

Bahar (Mustafa Ceceli düet)

Simsiyahım (Sinan Akçıl düet)