Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ekin Uzunlar, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli ile yaptığı düetleri ile isminden söz ettiren Karadeniz yöresine ait müzikleri ile tanınan Ekin Uzunlar’ın hayatı ve biyografisi bir hayli merak ediliyor. Peki, Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Ekin Uzunlar nereli, Ekin Uzunlar şarkıları hangileri?
Ekin Uzunlar, 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etti. Babası Arnavut göçmeni olan Ekin Uzunlar’ın annesi ise Çaykaralı'dır. İşte Ekin Uzunlar'ın hayatı:
Ekin Uzunlar kimdir?
Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.
Ekin Uzunlar şarkıları
Hüznün Gemileri
Geliyorum Yar
Son Bir Kez
Göze Geldik
Zindan
Duy Sesimi
Hediye
Alışamadı Gönlüm
Adı Sensin Bilsinler
En Büyük Günahımsın
Bahar (Mustafa Ceceli düet)
Simsiyahım (Sinan Akçıl düet)