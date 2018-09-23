Ekim ayı sonunda Almanya'nın patronları Türkiye'ye geliyor!

İlişkiler açısından en önemli adımı ise Erdoğan’ın önümüzdeki hafta sonu ABD gezisi dönüşü yapacağı ziyaret olacak. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan üst düzey siyasi temaslarının yanı sıra Almanya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle de bir araya gelecek.

Bazı şirket yöneticileriyle özel görüşmeler de yapması beklenen Erdoğan’ın, Türkiye’deki yatırım ortamına ve bu alandaki önemli fırsatlara ilişkin bilgi vereceği Alman şirket yöneticilerine Türkiye’ye yatırım yapmaları çağrısında bulunacağı belirtiliyor.

Ekim ayı sonunda ise Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile birlikte 90 kadar Alman şirketinin CEO’sunun Türkiye’yi ziyareti planlanıyor.

26 Ekim için planlanan bu ziyarete ilişkin bilgi veren AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “En son listede 86 şirket yöneticisinin adı vardı, bir bölümü de Türkiye’de henüz bir yatırımı olmayan şirketlerin yöneticileriydi.

Ekonomiyle ilgili bakanlarımız son derece önemli bir ziyaret yaptı. Şimdi de Cumhurbaşkanı gelecek hafta üst düzey temasların olacağı önemli bir ziyarette bulunacak. Yine ekim ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bir ziyareti olacak. Bu ziyaretler, Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir başlangıç yaratmak, ilişkileri yeniden eski noktaya getirmek açısından büyük önem taşıyor.

Almanların da bunu iyi değerlendireceğini ümit ediyorum. CEO’ların ziyaretinde de gündemi, ekonomik ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusu oluşturacak. Türkiye’de yatırımı olanların bu yatırımlarını daha da arttırmaları, bunlara yenilerinin eklenmesi konuları masaya yatırılacak.”

KAYNAK: HÜRRİYET