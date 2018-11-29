Ek iş değil tasarruf yapın



İşinizin adını da koyalım: Tasarruf! Tasarrufa özen göstermek..

Örneklerini hemen beyaz eşyanızdan verelim. Onlara binlerce lira verdiniz. Kullanırken de yine durmadan elektrik, su harcıyorsunuz. Arızalanıyor, para döküyorsunuz. Onları gerektiği gibi kullandığınızda hem tasarruf edersiniz, paranız cebinizde kalır ve hem de sinir sisteminiz bozulmaz, olur olmaz zamanda bir yenisini almak zorunda da kalmazsınız.



Çamaşır makinelerini tam doluyken çalıştırın.

Tamburunu tıka basa doldurmayın. Çamaşırın üstüne hafifçe bastırdığınızda üzerinde bir karışlık yer kalmalı.

Çamaşırları yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanın. Elektrik enerjisinin yüzde 90’ı suyu ısıtmada harcanır. 30-40 derece su sıcaklığı, çamaşır için en uygun sıcaklıktır. Ekonomik modda çalıştırmak en iyisidir.

Yeterince deterjan kullanın, ne kaa çok deterjan o kaa çok temizlik demek değildir. Aksine israftır, verimsiz temizleme ve çamaşırı yıpratma, doğayı daha fazla kirletme demektir.

Bulaşık makinelerinizi yaz aylarında kullanırken ısıyı ve nemi azaltmak için sabah veya akşam saatlerinde yıkama yapın.

Bulaşıklar için maksimum 60 derece su sıcaklığı yeterlidir.

Tuz ve parlatıcıları zamanında konulmalıdır.

Bulaşıklar az kirli ise ekonomik modda çalıştırılmalıdır.

Bulaşık makinesi çalışırken mümkünse banyo ve mutfakta aşırı su kullanmayın.

Makineyi yarı dolu veya aşırı dolu şekilde kesinlikle çalıştırmayın.

Buzdolabınızı özellikle toprak hattı bulunan prizlere takın. Buzdolabınızı, ısıtıcı beyaz eşyalardan uzak bir yere koyarak elektrik tüketiminizi yüzde 10-15 oranında azaltabilirsiniz.

Buzdolabının sıcaklığını +5 derecede, derin dondurucunun sıcaklığını ise -18 derecede tutmak gereklidir. Daha düşük sıcaklık enerji israfıdır.

Yemek ve yiyeceklerin kapaklı olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde buzlanma yapar.

Yemeklerinizi dolaba koymadan önce oda sıcaklığında soğutun. Buzdolabının kapılarının hava sızdırmaz olmasına dikkat edin. Sızdırmazlık kontrolü için beyaz temiz bir kâğıdı, kapı contası ile dolap kabinesi arasına koyun ve kapatın. Eğer kâğıt çok kolayca çekilebiliyorsa, buzdolabınız veya derin dondurucunuz hava alıyor demektir.

Derin dondurucuda buz kalınlığının 7 milimetreden fazla olmasına müsaade etmeyin. Dolabın altında veya arkasında bulunan bobinleri yılda iki defa temizleyin. Temizlemediğiniz zaman, yüzde 25 daha az fazla enerji tüketerek ancak uygun sıcaklığı elde edebilirsiniz.

Buzdolabını evinizin en sıcak yerine koyarsanız toplam enerji tüketiminiz yüzde 25 artar. Derin dondurucudan alacağınız bir kase buz parçasını dolabınızın ortasına koyun. Böylece 3-4 gün süre ile yüzde 5 daha az enerji harcarsınız.

Buzluktan çıkardığınız yiyeceği dolapta eritin, bu durum dolabınızın daha az enerji harcamasını sağlar.

Buzluk diye bilinen dondurucu bölmedeki buz kalınlığı 5-6 milimetreyi geçmeden eritilmelidir. Buzdolabına sıcak yemek koyulmamalı, direkt güneş ışığı alan yerlere ve radyatör, fırın yanlarına buzdolabı konulmamalıdır.