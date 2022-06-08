Ek gösterge artışı nasıl olacak? Ek göstergeler ne kadar oldu?

Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi artışları beraberinde getirmekte. Peki kimin ek göstergesi yükselecek? Başta hemşire, din görevlisi, öğretmen, polisler olmak üzere tüm kamu personelinin ek göstergeleri artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memurun beklediği ek gösterge konusunda "Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladık. Meclisin takdirine sunulacak safhaya getirdik. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.

Ek gösterge artışı nasıl olacak?

Hemşire, din görevlisi, öğretmen, polislerin ek göstergeleri 3600’e çıkacak. Diğer tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış olacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükselecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.

3600 ek gösterge tablosu

3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar oldu? İşte ek gösterge artışı sonrası oluşan yeni tablo: