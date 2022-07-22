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Kadın - Aile Ejder tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Ejder tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı muhallebi tarifi

Yaz mevsiminde genellikle sütlü tatlılar tercih ediliyor. Hem leziz hem hafif bir tarif arayanlar 'Haşhaşlı muhallebi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ejder tatlısı nasıl oluyor? Haşhaşlı sütlü tatlı tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:46:00 -
Ejder tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı muhallebi tarifi

Sıcak yaz günlerinde sütlü bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir. İşte, dillere destan ejder tatlısı tarifi:

Haşhaşlı muhallebi tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı mavi haşhaş
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 300 gram çilek (Taze ya da dondurulmuş)
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı nişasta

Ejder tatlısı nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt ve vanilya hariç tüm malzemeyi alın.

Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynayan muhallebinin içerisine vanilya ve haşhaşlı alıp ocağın altını kapatın.

Kup ya da kaselerin yarısı dolacak şekilde muhallebiyi bölüştürün.

Ardından bir tencerenin içerisine çilek, şeker ve suyu alıp püre haline getirin.

Nişastayı karışıma ekleyip ocağın altını açın.

Kaynayıp kıvam alan sosun altını kapatın.

Soğuyan muhallebinin üzerine sosu bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıyı dolaba kaldırın.

Tatlınızı 4-5 saat dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlınızı dondurma ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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