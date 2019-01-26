Ejder Demir kimdir? İYİ Parti Gaziantep belediye başkan adayı Ejder Demir mi?

Ejder Demir İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçmesiyle birlikte Ejder Demir’in kim olduğu merak ediliyor? Avukat Ejder Demir kimdir? Ejder Demir ne iş yapıyor?

Gaziantep kamuoyunun yakıynen tanıdığı ve sevile siyasetci Avukat Ejder Demir Millet ittifakının Gaziantep Büyükşehir adayı olması için yapılan yoğun baskılar sonucunda kararını verdi. MHP'ye gönül vermiş Gaziantep'in köklü ailelerinden sevilen siyasetci Avukat Ejder 24 Haziran seçiminde MHP'den 3. sıra Milletvekili adayı olmuştu.

Av. Ejder Demir Gaziantep doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek okulunu bitirmiş, İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim görmekte iken Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve buradan mezun olmuştur. Avukatlık hayatına Ankara'da başlamış ve İstanbul'da devam etmiştir. Evli ve bir çocuk babası olup eşi Zühal Demir de avukattır. İstanbulda kendine ait Demir Danışmanlık ve Hukuk Bürosu unvanıyla kurduğu büroda bünyesindeki diğer avukatlarla beraber mesleğini sürdürmekte, özel davalar için Ankara ve Gaziantep'te de dava almaya devam etmektedir.