Eid mubarak anlamı? Eid mubarak ne demek? Eid mubarak hangi dil?

Eid mübarek, son zamanlarda bayram mesajlarında sık sık geçen terimlerden biri oldu. Eid Mubarak veya Arapça bir terim olup, “kutsanmış bayram” anlamına gelir. Terim, Arap Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası Müslümanlar bunu bayramda kullanmak için bir selamlama olarak kullanırlar.

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.

Eid mübarek mesajları

Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak

Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak

Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara#EidMubarak.