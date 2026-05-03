Ehliyetsiz ve öfkeli sürücü, biber gazı ve 40 bin liralık ceza ile pamuk gibi oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yakalanınca polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü biber gazı ve 40 bin liralık ceza ile sakinleştirilerek gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.'nin (50) yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan sürücü, "gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygula