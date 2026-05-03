Karaciğer nakli olmuştu: Ufuk Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak hayranlarını sevindirdi. Özkan sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda zorlu bir karaciğer nakli olan Ufuk Özkan uzun bir tedaviden sonra sağlığına kavuştu.
Hastalık sürecinde ailesinin desteğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu bu defa mutlu haberi açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Özkan, bu kez kariyeriyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Ünlü oyuncu, oğlu Eren Özkan ile ilk kez aynı projede kamera karşısına geçtiğini açıkladı.
Baba-oğul birlikte çekildikleri set fotoğrafını paylaşan Özkan, bu özel anı "Sürpriz! Baba-oğul ilk sahnemiz..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.
