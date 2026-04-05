Ehliyetsiz sürücüye kallavi ceza

Seyfullah Maden
Ehliyetsiz sürücüye kallavi ceza

Bolu'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye 260 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 14 FJ 433 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Ekiplerle yaşanan kovalamacanın ardından otomobilin önü kesilerek durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Vural S.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın da fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. Hareketlerinden şüphelenilen ve alkollü olduğu değerlendirilen sürücü, polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti.

 

Polis ekipleri tarafından Vural S.'ye 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 23 bin 410 TL, 'alkolmetreye üflemeyi reddetmek'ten 33 bin 317 TL ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 259 bin 446 TL idari para cezası kesildi.

Ekiplerin cezai işlemleri uyguladığı sırada, yaşananları haberleştirmek için olay yerinde görüntü çeken muhabir, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı Ali Rıza Y.'nin saldırısına uğradı. Gazetecinin kamerasına müdahale ederek çekim yapmasını engellemeye çalışan Ali Rıza Y., basın mensubuna yönelik "Bolu küçük yer" diyerek tehditlerde bulundu. Gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Saldırı sonucunda telefonu yere düşen ve hasar alan gazeteci, kendisine tehdit savuran şahıslardan şikayetçi oldu.

