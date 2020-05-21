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Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarıyla birlikte yakalandı

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarıyla birlikte yakalanan ehliyetsiz sürücü, polis ve çevredekilere bıçakla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:28:57 -
Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarıyla birlikte yakalandı

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarıyla birlikte yakalanan ehliyetsiz sürücü, polis ve çevredekilere bıçakla saldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Veysel A. yönetimindeki 78 AAK 432 plakalı otomobil, üçten fazla kişinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan sürücü, şehir merkezinde önü kesilerek yakalandı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve araçta 20 yaş altı iki tane de çocuğun bulunduğu belirlendi. Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarının araçta bulunmasından dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, eline aldığı bıçakla polis ve vatandaşlara saldırdı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde polis, kendisine bıçakla yaklaşan sürücüyü biber gazı ile uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekip sevk edildikten sonra ikna edilen sürücü elindeki bıçağı bırakırken, polis merkezine götürüldü.


Ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye 2 bin 18 TL, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların dışarıda olmasından dolayı 3 bin 150’şer TL ceza kesildi. Araç sahibine de 2 bin 18 TL ceza kesilirken, sürücüye polise hakaret, mukavemet gösterme ve bıçak çekme suçlarından ayrıca idari ceza uygulanacağı öğrenildi.

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