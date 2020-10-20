Ehliyetime ceza gelmiş mi? Trafik cezası sorgulama

Sürücüler tarafından merak edilip araştırılan konular arasında sahibi olduğu araca veyahut da ehliyete yazılan trafik cezaların nasıl ödeneceği ve plakaya gelen cezaların nasıl öğrenileceği konusudur. Milyonlarca araç sahibi vatandaş, trafik cezalarını bir tıkla öğrenebilmekte. Trafik cezası sorgulama iki şekilde yapılmakta. Ehliyete ceza gelmiş mi? Sorusuna cevap bulmak için ehliyet sahipleri e-Devlet ya da Emniyet genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden trafik cezası sorgulama yapabilmekte. E devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 1 yıl içerisinde kesinleşmiş trafik cezalarının ödenmesi gerekmektedir. e devlet trafik cezası sorgulama yapmak için tıklayın.

e-devlet üzerinden ehliyet ceza sorgusu nasıl yapılır?

E devlet üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? Sorusu yine ehliyet sahibi sürücüler tarafından merak edilmekte. E devlet trafik cezası sorgusu yapmak için şu yolları izlemek gerekir:

Erken ödenen ehliyet cezalarına indirim var mı?

Trafik cezalarının erken ödenirse indirim yapılıyor mu? Sürücülere hemen müjdeli haberi verelim. Trafikte gelen ehliyet cezalarına indirim söz konusudur. Trafik cezası kesim tarihinde sonra ki 15 gün içerisinde araca, plakaya veya. ehliyete kesilen trafik cezaları ödenmesi durumunda ehliyet cezalarını yüzde 25 indirim söz konusu olmaktadır.

Adıma Tescilli Araç Sorgulama (Gerçek Kişi) için tıklayın

Adıma Tescilli Araç Sorgulama (Tüzel Kişi) için tıklayın

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) için tıklayın

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi) için tıklayın

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Sorgulama için tıklayın

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Doğrulama için tıklayın

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Sorgulama için tıklayın

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Doğrulama için tıklayın

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama için tıklayın

Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama için tıklayın