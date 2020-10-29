İnternetten ehliyet kimlik birleştirme işlemi | Hayatı kolaylaştırmak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasını başlattı. Bu uygulama sayesinde kimlik ve ehliyet tek kartta birleşmiş oluyor. Kimlik ve ehliyetini birleştirmek isteyenler bu işlemi nasıl nerede yapacaklarını merak ediyor. Ehliyetle kimliği birleştirir başvuru işlemi

Ehliyeti nüfus cüzdanına birleştirme nereden yapılır?

Ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirmek isteyenler bunun nerede nasıl yaptıracaklarını merak ediyor. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri Nüfus Müdürlükleri’nde yapılıyor. Ancak bu işlem için öncelikli olarak randevu almanız gerekiyor. Randevu işlemleri ALO 199’u arayarak yapabilirsiniz. Bu işlem için ücret ödemenize gerek yok.

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