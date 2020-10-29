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Aktüel Ehliyeti nüfus cüzdanına birleştirme nereden yapılır?
Aktüel

Ehliyeti nüfus cüzdanına birleştirme nereden yapılır?

Ehliyet kimlik birleştirme başvurusu | Hayat kimliği Sığar uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde kimlik ve ehliyet tek bir kart olarak kullanılıyor. Peki, kimlik ve sürücü belgesi nasıl birleştirilir? | Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi nasıl yapılır? | Ehliyet kimlik başvuru internette

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:55:00 -
Ehliyeti nüfus cüzdanına birleştirme nereden yapılır?

İnternetten ehliyet kimlik birleştirme işlemi | Hayatı kolaylaştırmak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasını başlattı. Bu uygulama sayesinde kimlik ve ehliyet tek kartta birleşmiş oluyor. Kimlik ve ehliyetini birleştirmek isteyenler bu işlemi nasıl nerede yapacaklarını merak ediyor. Ehliyetle kimliği birleştirir başvuru işlemi

Ehliyeti nüfus cüzdanına birleştirme nereden yapılır?

Ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirmek isteyenler bunun nerede nasıl yaptıracaklarını merak ediyor. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri Nüfus Müdürlükleri’nde yapılıyor. Ancak bu işlem için öncelikli olarak randevu almanız gerekiyor. Randevu işlemleri ALO 199’u arayarak yapabilirsiniz. Bu işlem için ücret ödemenize gerek yok.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET KİMLİK PASAPORT İŞLEM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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