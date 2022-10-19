1 Ocak 2016 itibariyle yeni tip ehliyetlere geçildi. Vatandaşlara ehliyetleri yenilemeleri adına 6 yıl süre tanındı. Sürenin sona ermesine yakın karar revize edildi.

Ehliyet yenileme ne zaman son? Ehliyet yenileme tarihi değişti mi?

Ehliyetler için son yenileme tarihi olarak 31 Ekim 2022 belirlenmişti. Ancak süre iki yıl uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldığını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi “… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır" denildi.

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler

-Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı)

- Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

-Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

-Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

-Sürücü belgesi

-Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi

-Ayrıca Nüfus Müdürlüğü'nde vereceğiniz parmak izi.