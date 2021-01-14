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Aktüel Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta ehliyet sınavı için mercek kamerayla kopya düzeneği hazırlayan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:33:00 -
Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta ehliyet sınavı için mercek kamerayla kopya düzeneği hazırlayan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak motorlu taşıtlar sınavında kopya çekileceği bilgisini aldı.

Bu kapsamda mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize eden şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramada, wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulaklık ve mikrofon ile muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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