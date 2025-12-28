  • İSTANBUL
Yerel

Ehliyet sınavı faciayla bitti! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Ehliyet sınavı faciayla bitti! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın’da ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavı sırasında fenalaşan 18 yaşındaki genç, motosikletle kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir Hazar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’da ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavı, 18 yaşındaki Üzeyir Hazar için acı bir güne döndü. Kaza, saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı’nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.

