Egzersiz ne zaman yapılmalı?



Sabah yağ yakarsınız. İnsanın sabahları enerjisi yüksek olur, gün içerisinde yorularak inişe geçtiğini söyler. Doğrudur da...

Güzel bir uyku sonrası sabah kahvaltıdan hemen önce yürüyüş yapıp iyi bir kahvaltı ile evden çıkmak bütün gün kaliteli bir enerji sağlar. Diri beden ve zihinle güne başlamak işinizi de kolaylaştırır, ilişkilerinizi de..

Demek oluyor ki, sabah egzersizi ve yürüyüşünü tavsiye ediyoruz.



Sabah namazını camide, hatta her defasında biraz daha uzakta bir camide kılıp ve dönmek, gayretinize bir de "rahmet eklemek" anlamını taşıyacaktır.

Akşam egzersizi hem zor gelebilir, gözünüzde büyüyebilir hem de kaytarmak için televizyonda haber, "n'oldu, bitti?.." merakı bahanesi olabilir.

Akşam sporu yapacak olursanız kas yapar

Uzmanlar akşam gençlere egzersiz öğütlüyor. Onların ağırlık egzersizleri için uygun olduğunu belirtiyorlar.

Akşam yapılan antrenmanlar onlara, hem fiziksel hem de sosyal açıdan artılar getiriyor. Rahatlamanız, stres atmanız, çalışma setleri arası dinlenip sıvı kaybınızı önlemeniz ve sosyalleşmeniz için de daha rahat bir ortam sağlıyor.

Fakat unutmayın egzersizi akşam yapanlar uyku sorunu çekebilirler.

Sporla yükselen kortizol seviyesi dış dünyaya karşı tetikte olmamızı sağlar. Kan basıncınız yükselir. Endorfin coşturur, canlandırır.

Yani gençler aklınızda olsun düzenli egzersiz yapayım derken düzenli uykunuzdan olmayın.

Aslına bakarsanız, yapabileceğiniz her türlü fiziksel aktivite size uygundur ve ne zaman egzersiz yapabiliyorsanız o zaman yapmanız size bir şekilde yarar sağlayacaktır.

Dönüp dolaşıp herkes için en uygun olan egzersize geliyoruz. Yürüyüş..

Bunun için sabah mı, akşam mı diye sormanıza da gerek yok. Yürüyün, yollar aşınmaz!