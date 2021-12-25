Egzama nedir, evde egzamaya ne iyi gelir?

Vücudun herhangi bir noktasına görülebilen egzama genellikle el, kol ve bacaklarda meydana gelebilir. Çok basit tedaviler sayesinde iyileştirilebilen egzama kimi zaman bitkisel yöntemlerle de ortadan kaldırılabilir.

Egzama nedir?

Egzama (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir.

Egzama neden olur?

Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir.

Evde egzamaya ne iyi gelir?



Egzama kaşıntısına ne iyi gelir denildiğinde akıllara gelen doğal çözümlerden biri aloe veradır.

Aloe vera egzamanın neden olduğu kaşıntıyı iyileştirir ve ciltteki hasarları hızlıca onarır. Aloe vera jelinin egzamalı bölgeye zarif hareketler ile masaj yapılarak uygulanması önerilir. Düzenli olarak aloe vera ile tedavi uyguladığınızda ciltteki dokular yenilenir ve kuruluk giderek kaşıntı da ortadan kalkar.

Lavanta yağı

Saçtaki egzamaya ne iyi gelir diyenler için lavanta yağını önereceğiz. Lavanta yağı hem saç derisinde oluşan egzamayı tedavi edecektir hem de saçların daha sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Eğer saç diplerinde kaşıntı ve kuruma meydana gelmişse, egzama başlamış olabilir. Bu sorunu çözmek için lavanta yağı ile saç maskesi yapmanız ve düzenli olarak uygulamanız tavsiye edilmektedir.