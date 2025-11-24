Eğrelti otunda şaşırtan nadir element keşfi

Dünya genelinde toplamda 17 adet nadir toprak elementi bulunuyor ve bu elementler, rüzgar tribünlerinden geniş bant kablolarına kadar geniş bir teknolojik ürün yelpazesinde kullanılıyor. Bilim insanları bu elementlerin Dünya kabuğundan kullanışlı bir biçimde çıkarılmalarının zor ve pahalı olduğunu vurguluyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden jeolog Liuqing He ve meslektaşları, yaptıkları çalışmayla güçlü mikroskobik görüntüleme ve kimyasal analizler yoluyla, nadir toprak elementleri (NTE) açısından zengin monazit bileşiğinin, bitkinin kendi dokuları içinde bir "kimyasal bahçe" olarak biriktiğini ve neodimyum, lantan ve seryum gibi elementlerden kendi kendini organize ettiğini keşfettiler.

En az bir bitki, normal koşullar altında, normalde yer altında ihtiyaç duyulan yüksek ısı ve basınç olmadan, nadir toprak elementleri mineralleri oluşturuyor.

Araştırmacılar keşifleriyle ilgili "Bu keşif, kimyasal ve biyolojik ayrışma sırasında nadir toprak elementlerinin zenginleşmesi ve tutulmasına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda işlevsel nadir toprak elementlerinin doğrudan geri kazanılması için yeni olasılıklar da açıyor" ifadelerini kullandı.