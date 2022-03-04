EGM bekçi alımına son dakika izin çıktı: 3000 bekçilik alimi ne zaman olacak? Bekçiliğe başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi: Binlerce adayın beklediği bekçi alımlarına izin çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3000 yeni bekçi alımı yapılacak. 3000 yeni bekçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Bekçi alımları ne zaman başlayacak?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Gereken bilgilerin verilmesinin ardından haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Bekçilik şartları nelerdir?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak. .

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçiler ne kadar maaş alıyor? Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 T

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.