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Gündem Eğlenceden vazgeçmeyenler 'korona partisi'nde basıldı
Gündem

Eğlenceden vazgeçmeyenler 'korona partisi'nde basıldı

İstanbul Şişli'de koronavirüsü hiçe sayanlar eğlence mekanında parti düzenledi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında 194 bin lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:49:00 -
Eğlenceden vazgeçmeyenler 'korona partisi'nde basıldı

Eğlence mekanında 60-70 kişilik bir grubun düzenlediği partide, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 194 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Şişli'de geçen pazar günü 60-70 kişilik bir grup, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi. Cumhuriyet Caddesi, Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Para cezaları kesildi

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi.

Faaliyeti sonlandırıldı

Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.

 

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