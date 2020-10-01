Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polis gözaltına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde gittiği eğlence mekanına alınmayınca görevlilerle kavga edip, havaya ateş eden polis memuru gözaltına alındı.
Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanına giden Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.G, içeri alınmayınca görevlilerle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.
Bu sırada S.G. yanında bulunan silahla havaya 11 el ateş etti.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.