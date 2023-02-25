Eğitim ve sağlıkta atama isteyenlere kolaylık sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı, deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde görev yapan personellerin yer değişimine ilişkin bir dizi düzenleme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem deprem bölgesinde görev yapmak isteyen, hem de deprem bölgesinden ayrılmak personel için düzenleme yapıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte 13 devlet, 1 üniversite, 7 sahra hastanesinin yanı sıra 8 toplum sağlığı merkezi, 77 aile sağlığı merkezi ve 101 sağlık eviyle hizmet verdiklerini söyleyen Koca, Kahramanmaraş’taki hastanelerde tedavisi devam eden depremzede hastanın kalmadığını belirtti.

Deprem bölgesinde, enkazda çalışan görevlilerle depremzedelerin tetanos aşılarının yapıldığını aktaran Koca, çok hafif de olsa depremde yara alan kişilerin tetanos aşısını ihmal etmemesi gerektiğine dikkati çekti. Koca, enkaz kaldırma çalışmalarında maske kullanımının da ihmal edilmemesi gerektiğini, N95 maskelerin sağlık ekiplerinden temin edilebileceğini söyledi.

Bölgede görevli sağlık çalışanları için yeni bir düzenlemeye gittiklerini kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu: “Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için Ekip Portal Uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur. Gönüllülük başvuruları, ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. Başvuracak tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir diğer düzenlemeyi görev yeri halen deprem bölgesi olup başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır.”

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MEB de mazeret tayini hakkını üçe çıkardı

MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre ise, bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarıldı.

Açıklamaya göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsayacak.

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenlerle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.