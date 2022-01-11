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Aktüel Eğitim Bir-Sen’den Akit’e ziyaret
Aktüel

Eğitim Bir-Sen’den Akit’e ziyaret

Eğitim Bir Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Yüksel Haşlak beraberinde Başkan Yardımcıları Fatih Aşkın, Nevzat Öylek ve Rıza Ünver, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret ederek, gazeteciler gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 10:28:00 -
Eğitim Bir-Sen’den Akit’e ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Yüksel Haşlak, gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gazetecilik görevini icra eden tüm basın mensuplarını kutladı. Ankara Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk ile sohbet eden Başkan Haşlak, Yeni Akit Gazetesi’nin Türkiye’de önemli hizmetleri yerine getiren bir medya kuruluşu olduğunu kaydetti.

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