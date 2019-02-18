Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın bir kez daha başkan seçildi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eğitim-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu, dün yapılan seçimlerin ardından sona erdi. “Yeni ufuklardan, yeni umutlara” sloganı ile yerli yabancı birçok sendika üyesi ve sendikacının katılımıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul’un tamamlanmasının ardından bir kez daha başkan seçilen Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Nezaket içerisinde bir rekabet süreci yaşandı” dedi. Yalçın, “Kazansın ya da kaybetsin bütün arkadaşlarımız kazanarak ya da kaybederek tercihleriyle bizlere katkı sağlamıştır. İnisiyatif alma noktasında bir adım öne çıkan başkanlarımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sendikamız ‘Yeni ufaklardan, yeni umutlara’ yürüyüşünü gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Yalçın yeniden başkan

Seçimlerde 312 delegenin 306’sı oy kullandı. Kullanılan oyların içerisinden geçersiz oy çıkmadı. Genel Başkan Ali Yalçın 280 delegenin oyunu alarak tekrar seçildi.

Genel Başkanvekili Latif Selvi 256, teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı 190, Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin 232, Basın İletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa 280, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla 275, Atilla Olçum 268 oy alarak tekrar Eğitim-Bir-Sen yönetimine seçildiler.