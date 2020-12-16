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Aktüel Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin vefat etti
Aktüel

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:36:57 -
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin vefat etti

ANKARA (AA) - Eğitim Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğitim Bir-Sen, Mithat Sevin için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Sevin'in cenazesinin yarın Gaziantep'te toprağa verileceğinin duyurulduğu mesajda, "Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mithat Sevin, bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. Eğitim-Bir-Sen olarak, Mithat Sevin Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Sendikal hayatına 1997'de başlamıştı

Mithat Sevin, 1997 yılında Gaziantep Şube Başkan Vekilliği ile sendikal hayata başladı. 1999 yılında şube başkanı oldu. 21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Sevin, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Antalya Şube yönetiminde yer alarak başladığı sivil toplum çalışmalarına 1990 yılında Öğretmenler Vakfı Gaziantep Şubesi kurucu üyeliği, 2005 yılında İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube ikinci başkanlığının ardından 2007-2011 yılları arasında şube başkanlığını yürüttü.

2005 yılında Gaziantep'te İHH'nın kurulmasına da öncülük eden Sevin, evli ve dört çocuk babasıydı.

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