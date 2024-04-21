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Aktüel Eğitim Bir Sen Gazze için meydanlarda
Aktüel

Eğitim Bir Sen Gazze için meydanlarda

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:56:00 -
Eğitim Bir Sen Gazze için meydanlarda

Antalya'da Gazze için düzenlenen yürüyüşe katılan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır” dedi.

Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen ‘İnsanlık Adına Özgür Gazze Yürüyüşü’ne çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri katıldı.

Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya haykırmak ve dur demek için meydanlarda olduklarını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde işlenen soykırıma karşı durmak için sendika olarak her daim katkı koyacağız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Artık öldürülen çocuk sayısını, öldürülen kadın sayısını, öldürülen masum insan sayısını takip edemez hale geldik” dedi.

"Açlık ve susuzluk tehlikesi var"

Gazze’de, Han Yunus'ta, Refah sınırında şu anda on binlerce insanın yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığını söyleyen Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“On binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail aylardır Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorladı. Siyonistler şimdi, 'güvenli bölgeler' olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin’de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail’e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir.”
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