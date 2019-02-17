Eğitim-Bir-Sen başkanı yeniden Ali Yalçın oldu Eğitim-Bir-Sen mevcut Başkanı Ali Yalçın, yapılan olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkanı Ali Yalçın, yeniden başkanlığa seçildi. Ayrıntılar geliyor....

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